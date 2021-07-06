Son dakika haberi: Kozluk ilçesinde görev süreleri dolan jandarma personelleri onuruna yemek verildi
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Son dakika haberi: Kozluk ilçesinde görev süreleri dolan jandarma personelleri onuruna yemek verildi

Son dakika haberi: Kozluk ilçesinde görev süreleri dolan jandarma personelleri onuruna yemek verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Batman'ın Kozluk ilçesinde aralarında İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı'nın da olduğu görev süresini tamamlayarak tayini çıkan jandarma personellerine kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde aralarında İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı'nın da olduğu görev süresini tamamlayarak tayini çıkan jandarma personellerine kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi.

Özel bir tesiste düzenlenen veda yemeğinde teşekkür konuşması yapan Kaymakam Eyyüp Güngör, "Görev süreleri içerisinde ilçemizde göstermiş olduğunuz üstün emek ve gayretten ötürü başta ilçe jandarma komutanı olmak üzere tüm jandarma personellerine teşekkür ederim. Gideceğiniz yerlerde de ilçemizde göstermiş olduğunuz başarıyı devam ettireceğinize olan inancım tamdır" dedi.

Veda yemeği programına Kaymakam Eyyüp Güngör, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Ataş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Selim Kasacı, İlçe Emniyet Müdürü Cumali Topbaş ve tayini çıkan jandarma personelleri katıldı. - BATMAN

Son dakika haberi: Kozluk ilçesinde görev süreleri dolan jandarma personelleri onuruna yemek verildi
Son dakika haberi: Kozluk ilçesinde görev süreleri dolan jandarma personelleri onuruna yemek verildi
Son dakika haberi: Kozluk ilçesinde görev süreleri dolan jandarma personelleri onuruna yemek verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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