Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın
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Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın

Son dakika haberi: AYDINLI eski savaş muhabiri Hüseyin Orman (56), yaşadığı Bosna Hersek'te, hastanede 17 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Son dakika haberi! Koronavirüsü yenen eski gazeteci: Kalabalığa girmeyin, maskesiz çıkmayın
16.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 16.08.2020 14:25

AYDINLI eski savaş muhabiri Hüseyin Orman (56), yaşadığı Bosna Hersek'te, hastanede 17 gün süren koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Orman, paylaştığı videoda, "Kalabalık yerlere gitmeyin hatta maskesiz asla ve asla dışarı çıkmayın; çünkü bu hastalığın şu anda ilacı yok" dedi.

Memleketi Aydın'ın Karpuzlu ilçesinden 1994 yılında savaş muhabiri olarak Bosna Hersek'e giden Hüseyin Orman, savaş sonrası yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle gazeteciliği bırakıp, dönercilik yapmaya başladı. Döner satışı yapılan dükkanı işlettikten bir süre sonra emekli olan, evli ve 3 çocuk babası Orman'a yüksek ateş, halsizlik, öksürük şikayetleriyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi koyuldu. Hastanede 17 gün tedavi gören Hüseyin Orman, bugün sağlığına kavuştuğunu öğrendi. Taburcu olacağını duyunca büyük sevinç yaşayan Orman, video çekip, Facebook sayfasından yayınlayarak, özellikle kronik hastalığı olan kişileri koronavirüse karşı uyarıp, maskesiz dışarı çıkılmaması ve kalabalık yerlerden uzak durulması konusunda tavsiyede bulundu.

'SİZE DOST TAVSİYESİ, ÇOK DİKKAT EDİN'Hüseyin Orman, paylaştığı videoda şunları söyledi:  "Bugün adeta yeniden doğmuş gibiyim. Sabah hemşireler, 'Taburcu olacaksın' dediğinde dünyalar benim oldu. İnşallah bu hastalığı yenmişimdir. Yaşadığım bu acıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hastalığı nereden, nasıl kaptığımı bilmiyorum. İlk önce yorgunluk belirtileri, grip ve öksürük belirtileri başladı. Şüphelenip, doktora gittim. Doktorlar, 'Aspirin iç, dinlen, geçer' dediler. Ben de günde 3 defa ilaç içmeye başladım. Bunun yanında enerji içecekleri içtim. Ancak çok güç kaybetmeye başladım. İkinci günden sonra hiçbir şey yiyemez oldum. Hiçbir şeyden tat almamaya başladım. Oturmakta bile yorulur duruma geldim. 1 hafta sonra tekrar doktora gittim. Yapılan muayene sonrasında doktor koronavirüs merkezini aradı. Oraya gittiğimde sandalyeye bile oturamıyordum. Hastaneye yatırmak istediler, kabul etmedim. Test yaptılar ve 1 gün sonra testimin pozitif çıktığı haberi geldi. 1 saat içinde ambulans eve geldi. Beni hastaneye götürüp, yatırdılar. 17 gündür hastanedeyim." Çok kötü bir dönem geçirdiğini dile getiren Orman, şöyle devam etti:

"Hastanede hemen benim yan tarafımda yatan bir hasta vefat etti. Benden size dost tavsiyesi; çok dikkat edin ve kronik hastası olanlar ise 100 defa daha fazla dikkat etsin. Normal insanlar taşıyıcı olabiliyor. Kalabalık yerlere gitmeyin, maskesiz asla ve asla dışarı çıkmayın; çünkü bu hastalığın şu anda bir ilacı yok. Grip ilaçlarıyla tedavi ediliyor. Belirli bir yaştan sonra her gün mutlaka C vitamini takviyesi alın. Kendinizi koruyun, bu hastalığın ne olduğu belli değil. Böyle bir hastalık daha önce hiç görmedim. Buraya geldiğimde ilk 10 gün sürekli oksijen takıldı. Burada çalışanlar da sürekli hastaların moralini yüksek tutuyorlar. Benim başıma geldi, sizin başınıza gelmesin. 'Böyle bir şey yoktur, olmaz ya' falan gibi umursamazlık yapmayın. İlk gün gelip, bu testi yaptırsaydım bu hastalığı daha hafif atlatacaktım. Çok şükür, şu an yaşıyorum. Benim başıma geldi, inşallah hiçbir şekilde sizin başınıza gelmesin." 


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Kaynak: DHA

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