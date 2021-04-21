Son dakika haber: Motosikletin çarptığı kadın ile 6 yaşındaki torunu öldü
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Son dakika haber: Motosikletin çarptığı kadın ile 6 yaşındaki torunu öldü

Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı anneanne ile torunu yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı anneanne ile torunu yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralandı.

Mehmet Urmamen (25) idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, Meram ilçesi Beyşehir Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Feruzet Koçak (57) ile 6 yaşındaki torunu Ayşe Miray Doğru'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Koçak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk ise buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Urmamen de başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

Son dakika haber: Motosikletin çarptığı kadın ile 6 yaşındaki torunu öldü
Son dakika haber: Motosikletin çarptığı kadın ile 6 yaşındaki torunu öldü
Son dakika haber: Motosikletin çarptığı kadın ile 6 yaşındaki torunu öldü
Son dakika haber: Motosikletin çarptığı kadın ile 6 yaşındaki torunu öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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