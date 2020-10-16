Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti

Sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin karara, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi. Başsavcılık, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını talep etti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

KADİR ŞEKER'E 12 YIL 6 AY VERİLMİŞTİ

Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

KADİR ŞEKER DAVASI NE OLDU?

Konya'da, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla (35) ve Özgür Duran (32) çifti arasında kendi evlerinde bir tartışma çıktı. Ayşe Dırla gelişmelerin ardından evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisine şiddet uygulamaya başladı. O sırada tesadüfen parktan geçen 20 yaşındaki Kadir Şeker olaya müdahale etmek istedi.

İddialara göre Şeker'in elinde bulunan bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti ve Duran, hayatını kaybetti. Olayın ardından üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı, sonrasında çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Hakkında hazırlanan iddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edilmişti. Bunların yanı sıra 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi. Kadir Şeker'in 14 Ekim 2020 tarihinde hakim karşısına çıktı ve hakkındaki son karar belirlendi.

KADİR ŞEKER KAÇ YIL CEZA ALDI?

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker, yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin