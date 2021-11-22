Son dakika haberi | Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yabancı uyruklu kişinin cinsel istismarına uğramasının ardından ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız, yaklaşık 4,5 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Pelitli Mahallesi'nde evinin yakınındaki ormanlık alanda yol kenarında, 12 Temmuz'da ağır yaralı halde bulunan A.A, yoğun bakımda tedavi gördüğü özel hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Adli Tıp Kurumundan ailesi tarafından alınan cenaze, Pelitli Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Genç kızın babası Metin Aydın, burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk otobüsünden indikten sonra evine doğru yürüyen genç kıza arkadan saldıran ve ormanlık alanda cinsel istismar girişiminde bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu A.M'yi (20) gözaltına almış, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

Kocaeli'de yabancı uyruklu kişinin cinsel saldırısına uğrayan genç kız öldü

 MÜSLÜME'NİN AİLE BİREYLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

MÜSLÜME'NİN AİLE BİREYLERİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

 Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

Dere, atık sular nedeniyle renk değiştirip köpürdü

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title