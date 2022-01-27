Son dakika haberi | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantörüdür (2)

FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Valilik ziyaretinin ardından Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mavi Vatanda Kıbrıs'ın Rolü' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Tatar'a üniversite tarafından fahri doktora unvanı verildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "2 yıl önce Başbakan olarak geldiğim Kayseri'ye şimdi Cumhurbaşkanı olarak gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kıbrıs geçmişi çok eskiye dayanan önemli bir devlettir. Kıbrıs adası 300 yılı aşkın zamandır Osmanlı Devleti tarafından yönetilmiştir. Biz Kıbrıslılar geçmişten günümüze en acı gün 1878'deki o zamanın şartlarına bağlı olarak adanın İngiltere'ye kiralanmasıdır. O tarihte bayrağımız gönderden indirilmişti. O tarihte yaşayan atalarımız bayrağın göndere yeniden çekilmesi için Türkiye'yi hep beklemişler. Benim atalarım da bu özlemle hayatını geçirmiştir. Biz hep Toroslara Türkiye'ye baktık" dedi.

"Bugünlerde Kıbrıs'a güven artırıcı önlemler alınması noktasında Rum tarafından bize öneriler gelecek. Öneriye baktığımızda birincisi Maraş'ı iade ediniz, diğeri de Birleşmiş Milletler nezaretinde de Ercan Havalimanının direkt uçuşlara açılabileceği söylenmektedir. Bizim böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Maraş açılımı bu yeni siyasetimizin çok önemli bir bacağıdır. Maraş 47 yıldır kapalı olan ancak esas itibariyle 1570 yılında kurulan Kıbrıs Vakıflar İdaresinin bir bölgesi idi. Maraş bir takım İngilizler tarafından peşkeş çekilmişti. 1974 yılından sonra Maraş KKTC sınırları içerisine girdi. Bizlerin egemenliğinde olan Maraş 47 yıl sonra açılmasıyla hayat başlamıştır. Maraş bölgesi KKTC'nin ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Şimdiye kadar pandemi koşullarına rağmen 400 bin insan Maraş bölgesini ziyaret etmiştir. Pandemiden sonra çok daha yoğun bir ziyaret olacaktır."