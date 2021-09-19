Son dakika haberi... KKTC Başbakanı Ersan Saner, Adana'da gazilerle buluştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, "Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarları, özellikle bütün dünyanın şu anda gözünü çevirmiş olduğu ve ciddi gaz rezervlerinin olduğu iddia edilen bu mekanda, bizler ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Saner, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi üyeleriyle 75. Yıl Sanat Galerisi'nde bir araya geldi.

Başbakan Saner, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de Türklüğün şanını ve şerefini yerlere bırakmamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'yle çok iyi bir uyum içerisinde olduklarını vurgulayan Saner, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlerin bize emanet ettiği bu toprakları, iki eşit egemen devlet statüsünde korumak ve dünyada hak ettiğimiz yeri almak için tam bir senkronizasyon içerisinde çalışıyoruz. Böyle bir uyumu ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile şu anda sağlamak çok önemliydi." diye konuştu.

Türkiye ile KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki iş birliğine dikkati çeken Başbakan Saner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 1960 yılındaki Kıbrıslı Türkler yok. Artık 2020 yılında kendi öz düşüncesini sahaya yansıtabilen, ayakları üzerinde duran bir devlete sahip ve ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bir şekilde Akdeniz'deki yerini alan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Mavi Vatan diye adlandırdığımız denizdeki ve havadaki üstünlüğümüzün de korunması için Türk ulusunun ortak çıkarlarını istediğimiz noktaya taşıyabilmek için de her türlü imkanımızı seferber edeceğimizi her zaman dile getirdik, dile getirmeye de devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Türk ulusunun hak ve çıkarları, özellikle bütün dünyanın şu anda gözünü çevirmiş olduğu ve ciddi gaz rezervlerinin olduğu iddia edilen bu mekanda, bizler ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile hiçbir ayrışma yaşamadan yolumuza kararlılıkla ilerleyeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Gazilere ve ana vatana her zaman müteşekkir olduklarını belirten Saner, "Sizlerin oradaki göstermiş olduğunuz cengaverlik, bizlerin geleceğe daha emin adım atmamıza imkan yaratmıştır. İyi ki varsınız diyorum, aranızdan ayrılan arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, sizlere sağlıklı, huzurlu, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günler geçirmenizi diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gaziler Günü'nüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şubesi Başkanı Coşkun Adabey de bulundu.