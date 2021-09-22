Son dakika haberi! Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri 'İstemeden yaptım' oldu

ELAZIĞ (İHA) - Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri 'İstemeden yaptım' oldu

Barakada kız arkadaşını öldüren Salih Yılmaz Coşkun, 'Kız arkadaşım çıkan arbede sonucunda bıçaklandı'

ELAZIĞ - Elazığ'da Nisan ayında kız arkadaşını barakada öldüren zanlının ilk duruşması gerçekleşti. Duruşmada şahsın, ilk sözleri, "Bilerek bıçaklamadım. Çıkan arbede sonucunda bıçaklandı. Çok pişmanım" oldu.

Olay, 8 Nisan saat 16: 30 civarlarında merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'taki boş bir arazi üzerinde bulunan barakada meydana geldi. İddiaya göre, cinayet şüphelisi Salih Yılmaz Coşkun, arkadaşlarını arayarak "sevgilimi öldürdüm" dedi. Bunun üzerine olay yerine giden şüphelinin arkadaşları 19 yaşındaki Bahar Bal olarak bilinen Emine Fulya Akçelebi'yi bıçak darbeleriyle öldürmüştü.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra ilk duruşmasına dün Elazığ Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde çıktı. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Ali Alpkılınç, duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Sanığın ifadeleri ise "Kasten öldürme düşüncem yoktu, bıçağı korkutmak için gösterdim çıkan arbede sonucunda ise bıçaklandı istemeden yaptım" dedi.

"Maktulün reşit olup olmadığını bilmiyordum"

Mahkemede ifadesi alınan Salih Yılmaz Coşkun, "Çok pişmanım istemeden yaptım. Sevgilimle buluştuk. Oturup alkol aldıktan sonra bana ben Samet'i seviyorum dedi. Kafası güzeldir diye bir şey demedim. 5 dakika geçtikten sonra bana farklı bir fotoğraf gösterdi ben bunu seviyorum sende nefis yok mu deyip suratıma tükürdükten sonra vurmaya başladı. Ben yere düştüm bıçağı gördüm korkutmak için gösterdim bana vurmaya çalışırken bıçağın bacağına girdiğini fark ettim. Saldırmaya devam ederken bıçak bu sefer de sol veya sağ yanına girdi ben bıçakla saldırmadım. Kasten öldürme düşüncem yoktu. Ben maktulün adını Bahar Bal olarak biliyordum. Öldükten sonra maktulün üzerinde ki telefonu ve ayakkabılarını dağlık alana fırlattım. Ben maktulün reşit olup olmadığını bilmiyordum" dedi.

"Bir insan birini dağa ya tecavüz etmek ya da öldürmek için götürür"

Maktulün babası Adem Akçelebi, "Ben lokantada çalışırken kızımı arayıp neredesin diye sordum. O da bana eve gidiyorum dedi. Eve gidip nenesi ve kardeşine aç mısınız diyor onlar yok deyince markete gidiyorum sigara alıp geleceğim demiş. O sırada kızımı kandırıp götürüyor. Nasıl kandırdıysa artık alkol ve uyuşturucu verip yararlanıyor. Kızım bağırınca da ses duyulmasın diye bıçaklayıp gömmeye karar veriyor. O esnada oradan polis ve ambulansın geçmesi üzerine korkup kaçıyor. Benim kızım uyuşturucu kullanmıyordu. Bir insan birini dağa ya tecavüz etmek ya da öldürmek için götürür. Bıçakladıktan sonra ayakkabıları ve telefonunu kaçmasın diye almış olabilir" ifadelerini kullandı.

"Ağlayarak kızı öldürdüm dedi"

Olayın tanıklarından Veysi T. "Emre arkadaşımız Salih'i aradı Salih'te olay yerini tarif ettikten sonra ön taraftan değil arka taraftan gelin dedi. Arka taraftan yanına gittik. Ağlayarak kızı öldürdüm dedi. Niye öldürdün dedik öldürmemesi gereken bir şey söyledi dedi. Ambulansı arayalım dedik kendisi yok dedi. Biz arabaya doğru koşmaya başladık Salih arkamızdan bağırarak gitmeyin diyordu. Arabaya bindik hemen ambulansı arayıp karakola gittik" diye konuştu.

"Sanık Salih olayı kimseye söylemeyin kızı gömeceğim"

Bir diğer tanık Emre B. ise "Salih ağlayarak kızı öldürdüm dedi. Neden diye sorduk söylememesi gereken bir şey söyledi dedi. Polisi arayalım dedik kendisi yok dedi. Bağ evine giderken Salih aradı yanında kim var diye sordu ardından tamam gelin çay içelim dedi. Olayı gördükten sonra sanık Salih olayı kimseye söylemeyin kızı gömeceğim" dedi.

"Öldürdüğü çocuğu gömmek için bir eylem içerisine girmiştir"

Bu yıl Nisan ayında Aksaray Mahallesinde gerçekleştirilen 17 yaşındaki bir kızımın cinayet dosyasında mahkeme huzurunda olduklarını aktaran maktul avukatı İbrahim Gök, "Küçük yaşta çocuğu öldürme eylemi nedeniyle şahıs hakkında gerekli yargılamanın birinci celsesi yapıldı. Burada samimiyetle konuşmak lazım bu olay spontane gelişmiş bir olay değildir. Kurguya dayalı bir olaydır. Sanık, çocuğu kandırmak suretiyle olay mahalline götürmüştür ve orada alkol ve uyuşturucu vermek suretiyle çocuğun kendisine karşı direnmeyeceği bir ortam oluşturmuş ve arkasından da ne yazık çocuğa tecavüz etmek suretiyle çocuğu öldürmüştür. Hatta tanıkların beyanlarıyla da müşahede ettik öldürdüğü çocuğu gömmek için bir eylem içerisine girmiştir ancak daha sonra panikleyerek olay mahallinden kaçmıştır. Bu eylem kadın cinayeti olarak değerlendirilse de bu olayın arka planında yatan husus açıkça bir katilin bir çocuğa hunharca kast etmesi ve onu öldürmesidir. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu sanığın en üst düzeyde ceza alması için mücadele edeceğiz. Sanık ne yapsa da ne etse de bu suçu işlediği sabittir. Türk adaleti bu sanığa hak ettiği cezayı verecektir" şeklinde konuştu.