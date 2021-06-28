Son dakika haberi | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkmenistan'a resmi ziyarette bulundu
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Son dakika haberi | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkmenistan'a resmi ziyarette bulundu

Son dakika haberi | Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Türkmenistan'a resmi ziyarette bulundu
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Caparov, Berdimuhamedov ile resmi karşılama töreninin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu, ardından ortak bildiriye imza attı.

İki ülkenin iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Türkmenistan hükümeti arasında endüstriyel iş birliğine ilişkin 6 ayrı mutabakat zaptı imzalandı.

Müzakereler sırasında iki devlet başkanı, Kırgızistan ile Türkmenistan arasında 100 milyon dolar sermayeli Kırgız-Türkmen Kalkınma Fonu'nun kurulması, kış döneminde Türkmen doğal gazının ve enerjinin tedariki, Kırgız-Türkmen Ticaret Evi'nin Bişkek'te kurulması ve Issık-Göl Bölgesi'nde 5 yıldızlı bir otelin inşaatı konusunda prensipte anlaştı.

Türkmenistan, Kırgızistan'ın teknik ve organizasyon konularını ele almaya hazır

Berdimuhamedov, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, gündemdeki ana konulardan birinin dünya barışının ve istikrarının korunması, desteklenmesi, terörle mücadele tehdidine karşı başarılı yanıt verilmesi ve Afganistan'daki durumun olduğunu vurguladı.

Türkmenistan'ın Kırgızistan ile ikili ilişkileri geliştirmek ve derinleştirmek istediğini ifade eden Berdimuhamedov, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarına karşı koyabilmek için Orta Asya'da su kaynaklarının akılcı kullanımına ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Enerji sektöründe ikili iş birliği konularına da değinen Berdimuhamedov, Türkmenistan'ın, Kırgızistan'ın doğal gaz ve elektrik temini konusundaki ihtiyacını karşılamaya, teknik ve organizasyon konularını ele almaya hazır olduğunu ifade etti.

"Stratejik ortak ve kardeş ülkelerdir"

Cumhurbaşkanı Caparov da konuşmasında, "Kırgızistan ve Türkmenistan yakın dost, stratejik ortak ve kardeş ülkelerdir. Kırgızistan, Türkmenistan'ın başarılarına içtenlikle sevinmektedir." dedi.

Ülkelerin arasında siyasi çelişkilerin olmadığını belirten Caparov, iki ülkenin ticaret, enerji ve ulaştırma alanında önemli potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, temasları kapsamında Tacikistan'a geçti

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Akılbek Caparov da Caparov'un Türkmenistan'a yaptığı resmi ziyaretini değerlendirdi.

Caparov, Cumhurbaşkanının ziyaretinin başarılı geçtiğini, ziyaret kapsamında birçok belgenin imzalandığını ve Kırgız tarafının lojistik sorunu ile ilgili, ülkeye gaz ve elektrik tedariki alanındaki talepleri konusunda da anlaşmaya varıldığını belirtti.

Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Caparov, komşu ülke Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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