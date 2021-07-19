Son dakika haberi! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde sürdüğünü açıkladı.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavisinin evinde sürdüğünü açıkladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Sıklıkla test olan biri olmama rağmen, yakın ekibimden iki personelimde pozitif görülmesi nedeniyle bugün tekrar test oldum ve pozitif olduğum anlaşıldı. Toplam 3 doz aşımı oldum. Aşının gücüne güveniyorum. Karantina sürecini evde geçireceğim. Doktorlarımız tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk görünmüyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz ki, tedbir tercih değil zaruridir. Keşan'ımızda çalışmalar tüm hızıyla devam edecek. Herkes görevinin başında olacak. Allah'ın izniyle inşallah sağlığımıza kavuşacağız. Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberi! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Bilim Kurulu önerdi, son kararı Kabine verecek: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Kadir Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Şaban Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:04:11. #1.15#

title