Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde
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Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde

23.12.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:58
Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde

Son dakika haberlerine göre Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi ziyaretinde 500 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinin 2021 yılı içinde başlayacağını söyledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Mahallesi ziyaretinde 500 konutluk yerinde kentsel dönüşüm projesinin 2021 yılı içinde başlayacağını söyledi.

Vefa Mahallesi'ni Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Abdullah Damcı, İlyas Bahar, Ömer Köse ve Murat Arık ile birlikte ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, kentsel dönüşüm ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Başkan Işık, yerinde kentsel dönüşümün 2021 yılı içerisinde başlayacağını bildirdi. Başkan Işık, "Vefa Mahallemiz kentsel dönüşüm konusunda yıllarca beklenti içerisindeydi. Göreve geldiğimizden bugüne toplam 195 parselde, 400 dairemizi 1453 konutlarında hak sahiplerine teslim ettik. Bugüne kadarda 100'den fazla konutumuz yıkıldı. Yine bazı sokaklarımızda acil asfalt ve kilit taşı döşemesi ihtiyacı vardı. Bu ihtiyaçları yerine getirdik. İki okul arasında yapılması gereken bir yol vardı. Bunu yaptık. Asfaltlama yapılması gereken caddeleri bitirdik. Belediyemizin yaklaşık 110 dönümlük arsasını TOKİ ile anlaşarak rezerv konut üretimi için verdik. 2021 yılı içinde 500 konutla yerinde kentsel dönüşüm faaliyetleri başlayacak. TOKİ bu konu ile ilgili proje çalışmasını ve ihale sürecini devam ettiriyor. Aynı şekilde Devlet Demir Yolları'nın altından Tugay'a doğru geçen hatta yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımızı ayırıp bağlantılarını yaptık. Yaya üst geçidinin tamiratına başlayacağız" dedi.

Sümerbank Kiremit Fabrikası binası restore edilecek

2021 yılı içerisinde kent dönüşüm çalışmaları ile birlikte alt yapı ve üst yapı çalışmalarını yerine getirileceğini belirten Başkan Işık "Sümerbank Kiremit Fabrikasının restorasyonu ile ilgili çalışmaları başlattık. Rölövesi tamamlandı önümüzdeki süreçte restorasyonu başlatacağız. Yaya yolu talebi var onu programımıza alacağız, mahallenin ana caddesinin asfalt talebi var, onu yerine getireceğiz. Futbol sahamızda soyunma odası ve diğer donatı talepleri var. Bu talepleri de yerine getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Işık, "Muhtarıma ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum. Bu zor süreci kazası belasız tamamladık. Bu arada yaptığımız ankette mahallemizdeki her 3 vatandaştan 2'sinin belediyemiz çalışmalarından memnun olduklarını ifade ettiler. Huzurunuzda tüm hemşerilerime ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vefa Mahallesi Muhtarı Mehmet Usta ise konuşmasında yapılan hizmetler ve ziyaret için Başkan Işık ve ekibine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde
Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde
Son dakika haberi: Kentsel dönüşüm yeni yılda yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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