Son dakika haberi... Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor
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Son dakika haberi... Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor

20.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:59
Son dakika haberi... Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor

Edinilen son dakika haberine göre Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), DHA)-İZMİR'in Foça ilçesinde kontrolünden çıkan otomobilinin takla atması sonucu yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Gökhan Demirağ'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), DHA)-İZMİR'in Foça ilçesinde kontrolünden çıkan otomobilinin takla atması sonucu yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Gökhan Demirağ'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Foça ilçe merkezine 5 kilometre mesafede meydana geldi. Foça Belediyesi eski Başkanı Gökhan Demirağ yönetimindeki 35 MDD 95 plakalı otomobil,  sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Demirağ, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerim ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gökhan Demirağ, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol kol kemiğinde kırıklar bulunan Demirağ, daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık durumu iyi olan Demirağ'ın önümüzdeki günlerde ameliyat edileceği bildirildi.Öte yandan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve ekibi ile çok sayıda esnaf, Demirağ'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 

Son dakika haberi... Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor
Son dakika haberi... Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor
Son dakika haberi... Kazada yaralanan Foça Belediyesi eski Başkanı Demirağ'ın tedavisi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi GÜL

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