Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
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Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ANTALYA'da servis midibüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada ölen üniversite öğrencisi Ali Aydın'ın (21) cenazesi, ailesi tarafından alınıp, defnedilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.

ANTALYA'da servis midibüsüyle motosikletin çarpıştığı kazada ölen üniversite öğrencisi Ali Aydın'ın (21) cenazesi, ailesi tarafından alınıp, defnedilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3938. Sokak ile 3933. Sokak kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Staj gördüğü iş yerinden evine gitmek için yola çıkan elektrik mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Aydın yönetimindeki 07 ANH 603 plakalı motosiklet, İ.K. (51) yönetimindeki 07 MDM 97 plakalı servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet bir yana, sürücü Ali Aydın ise farklı noktaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Aydın, sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Midibüs sürücüsü İ.K. ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

MOTOSİKLETİNİ 19 GÜN ÖNCE ALMIŞKazayı duyup gelen iş yerindeki arkadaşları, Aydın'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendi. Kazada başında olan kaskı başucuna konan Aydın'ın, 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikleti hurdaya döndü. Ali Aydın'ın bir süredir Antalya'da staj yaptığı belirtildi.

Ali Aydın'ın babası, amcası, yakınları ve üniversiteden arkadaşları bugün sabah saatlerinde cenazeyi teslim almak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayakta durmakta zorlanan babaya, Ali Aydın'ın arkadaşları destek oldu. Aydın'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi. Aydın'ın çocukluğundan bu yana motosiklet sevdalısı olduğu belirtildi.


Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı
Son dakika haber! Kazada ölen üniversiteli Ali'nin cenazesi ailesi tarafından alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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