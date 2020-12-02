Son dakika haberi! Kazada felç olan Elif, iyileşip, üvey olduklarını öğrendiği anne- babasına bakmak istiyor

Son dakika haberler... ÇANAKKALE'de, evlatlık olduğunu öğrendikten sonra geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan Elif Kalfa (22), 2 yıldır Bursa'da gördüğü fizik tedavi sayesinde önce oturmaya, ardından da cihazlar yardımıyla yürümeye başladı.

ÇANAKKALE'de, evlatlık olduğunu öğrendikten sonra geçirdiği trafik kazasında omurilik felci olan Elif Kalfa (22), 2 yıldır Bursa'da gördüğü fizik tedavi sayesinde önce oturmaya, ardından da cihazlar yardımıyla yürümeye başladı. Anne ve babasının yaşlarının çok ilerlediğini belirten Kalfa, iyileşip onlara bakmak istediğini söyledi.

?Çanakkale'de yaşayan Elif Kalfa, 2017 yılının haziran ayında annesi Hüsniye ile babası Ahmet Kalfa'nın kendisini evlatlık aldığını öğrendikten 5 ay sonra trafik kazası geçirdi. Çanakkale-Bursa karayolu üzerindeki Özbek rampasında arkadaşının kullandığı aracın bariyerlere çarpıp 10 takla atması sonucu Kalfa ağır yaralandı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılıp ameliyata alınan Kalfa omurilik felci oldu.

AİLE TEDAVİ İÇİN BURSA'YA TAŞINDIÇanakkale'de değişik hastanelerde gördüğü tedavinin yetersiz kalması üzerine Kalfa'yı, evlatlık olarak verildiği ailesi Bursa'ya getirdi. Ailesi de kızlarının uzun tedavi sürecini takip edebilmek için Çanakkale'den Bursa'ya taşındı. Özel bir hastanede yapılan fizik tedavinin ardından Kalfa önce oturmaya, sonra da kullanılan özel cihazlar yardımıyla yürümeye başladı.'YÜRÜMEYİ VE ÇALIŞMAYI İSTİYORUM'Evlatlık olarak verildiği ailesini sevdiğini ve yaptıkları fedakarlıkların karşılığında hızla iyileşmek istediğini söyleyen Kalfa, şunları anlattı: "Çalışmayı çok seviyorum. Kazadan önce kozmetik ürünleri satışı yapan bir firmada yöneticiydim. Bugün hayalim, yürümeye başladıktan sonra ailemi de alarak Çanakkale'ye dönmek. Böyle bir ailem olduğu için çok şanslıyım. Ailemin desteği olmasaydı yeniden hayata tutunamazdım. Anne ve babamın yaşı çok ilerledi. Artık ben onlara bakmak istiyorum" dedi.'EMNİYET KEMERİ TAKMADIM'Kaza anını da anlatan Elif Kalfa, "Arkadaşımın kullandığı otomobille Çanakkale'den eve dönerken Özbek rampasında kaza yaptık. Otomobille 10 takla attık. Emniyet kemerim takılı değildi. Göğsümden aşağısını hissetmiyordum. Ameliyattan 10 gün sonra fizik tedaviye başladım. Doktorlar artık bu hayata alışmam gerektiğini söylediler. Bu şekilde yaşayamazdım. Annemle babam benden önce bir çocuklarını kaybetmişler. Onun yerine beni evlatlık almışlardı. Ailem kazanın ardından yıkılmıştı. Hayata tutunmak için özellikle ailem için çok çaba harcadım. Üç yıl süren tedavimin ardından artık oturabiliyorum, yürüyebiliyorum, vücut dengemi sağlayabiliyorum" diye konuştu.EGZERSİZ VE ROBOTİK TEDAVİLER UYGULANDI

Kalfa'nın tedavi gördüğü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin uzmanı Nurten Küçükçakır da, "Hastamızı değerlendirdikten sonra rehabilitasyon programına başladık. İlk hedefimiz hastamızı oturtabilmekti. Düzenli egzersiz ve robotik tedavi yöntemleriyle dengeyi sağladık. Kasları güçlendirdik. Hastamız ayakta kalabiliyor, adım atabiliyor ve vücut dengesini sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı