Son dakika haberi | Kayseri'nin en büyük dolandırıcılık davasında sanığın yargılanmasına devam edildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin en büyük firmalarından birini yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey ilk 12 kişisi arasında yer alan Şerif Ali Tekalan'ın yakın arkadaşı Kayserili Avukat Orhan Kaftanoğlu'nun yargılandığı mahkemenin ikinci...

Kayseri'nin en büyük firmalarından birini yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey ilk 12 kişisi arasında yer alan Şerif Ali Tekalan'ın yakın arkadaşı Kayserili Avukat Orhan Kaftanoğlu'nun yargılandığı mahkemenin ikinci duruşması görüldü. Duruşmada kendini savunan Sanık Avukat Orhan Kaftanoğlu suçlamaları reddederek, "Olayın basına yansıması bizi bitirdi" dedi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık avukat Orhan Kaftanoğlu, katıldı. Ayrıca duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Orhan Kaftanoğlu, "Olayın basına yansıması bizi bitirdi. Çocuklarım hala borç ödemeye çalışıyorlar. Ben o şirkete hayat verdim ama onlar benim hayatımı aldı" dedi. Müşteki avukatları tutuksuz sanık Orhan Kaftanoğlu'nun yargılanmasına tutuklu olarak devam etmesi gerektiği yönündeki fikirlerini mahkeme heyetine bildirdi. Sanık avukatı ise, "Davadaki tüm belgelere itiraz ediyoruz. Biz müvekkilimin tutuksuz yargılanmasını istiyoruz. Müvekkilimin kalp rahatsızlığı var. Tutuklanması feci durumlara yol açabilir" dedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık Orhan Kaftanoğlu'nun yaşı ve sağlık sorunlarından tutuklanması yönündeki talebi reddetti.

Duruşma sonrasında İhlas Haber Ajansına açıklamalarda bulunan müşteki Avukatı Fatih Şen, "Orhan Kaftanoğlu'nun müvekkillerimiz Uslu ailesini dolandırdığı iddiası ile yargılandığı davada Orhan Kaftanoğlu ifadesini verdi. Kendisi savunmasını yaparken daha çok müvekkillerime karşı suç istinadında bulundu. Fakat sunduğumuz bilgi ve belgeler ile bu noktada savunmasının ne denli yersiz olduğu açığa çıkmış oldu. Orhan Kaftanoğlu savunmasında müvekkillerimden alacaklı olduğunu ve alacaklı olduğundan dolayı böyle bir eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldığını söyledi. Herkesin birilerinden alacağı var. Ancak biz bu yollara hiçbir zaman başvurmadık. Orhan Kaftanoğlu bu konuyla alakalı kendi oluşturduğu alacağı, kendi yöntemleri ile almak zorunda kaldığını söyledi. Dolandırıcılığa bir nevi gerekçe buldu. Fakat bu bizim ve mahkemenin nezdinde kabul görmedi diye düşünüyorum. Bununla alakalıda suç duyurusunda bulunmak maksadıyla da mahkemeden muhtariye kabul ettik. Mahkemede bu talebimizi kabul etti. Sanık Orhan Kaftanoğlu, kendisini savunmak yerine suçlamak suretiyle hareket etti. Yanlış bir yol. Biz bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Suç duyurusunda bulunacağız. Sanık yaşı gereği ve sağlık durumlarından dolayı tutuklanmadı. Bir sonraki celse karar duruşması olacak. Bu kararı sabırsızlık ile bekliyoruz" dedi.

İddianameden

Savcılığın iddianamesine göre, Avukat Kaftanoğlu'nun sahte mahkeme kararı, sahte sayman mutemet alıntı makbuzları ve sahte tutuklama kararları hazırlayarak iş adamlarından şu ana kadar yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde etmek suçundan yargılanacak. İş adamları Mustafa U. ve İbrahim U., avukatları tarafından dolandırıldıkları iddiası ile Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayet sonrası Kayseri Barosu'na kayıtlı Avukat Orhan Kaftanoğlu hakkında Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni isteyerek, soruşturma başlattı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı avukat Orhan Kaftanoğlu'nun ofisinde arama kararı verdi. Aramaya Cumhuriyet Savcısı ve Kayseri Barosu'nun görevlendirdiği bir avukat katıldı. Yapılan aramalarda, suça konu edilen sahte belgelere ulaşıldığı öğrenildi. Yapılan incelemede bu sahte belgelerin avukatın bilgisayarında hazırlandığı tespit edildi. Delillerin toplanması sonucunda hazırlanan iddianame, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yapılan hukuki araştırmalarda, avukat Orhan Kaftanoğlu'nun müvekkili iş adamlarından dolandırdığı yaklaşık 42 milyon liranın çoğunluğunu aile bireyleri ve ortak olduğu şirkete gönderdiği ortaya çıktı. İş adamları, aile hakkında da suç duyurusunda bulundu. Savcılık, aile bireylerinin hepsine yurtdışı yasağı koydu.

Avukat nasıl dolandırdı?

Avukatın dosyasına baktığı iş adamları yargılandıkları bir davanın zaman aşımı nedeni ile düşmesine rağmen, avukatın resmi evrakta sahtecilik yaparak iş adamları hakkında sahte mahkeme evrakı, sahte para ödeme belgesi, sahte tutuklama kararı düzenleyerek, iş adamlarını yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Kaftanoğlu ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, "İlgili dava dosyasında müvekkilleri haklarında verilen adli para cezalarının infaz edileceğini, bahse konu cezaların 10 katı tutarında haklarında beyanname düzenlendiğini, bu paraların ödenmemesi durumunda da haklarında hapis cezası verileceğine dair gerçeğe aykırı sözler söyleyip yanıltmak suretiyle 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere Gaziantep Mahkemeler Veznesince düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı olarak 99 adet sayman mutemedi alındı belgelerini ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakını düzenlediği, 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere gerçeğe aykırı olarak düzenlediği 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakına istinaden 11.06.2013 ila 01.09.2020 tarihleri arasında 31.026.198,00 Türk lirası makbuz karşılığında elden, 10.813.900,00 Türk lirası da banka havalesi yoluyla olmak üzere şikayetçilerden toplam 41.840.098,00 Türk lirası almak suretiyle haksız menfaat temin ettiği anlaşılmış olup..." denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı