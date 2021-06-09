Son dakika haberi | Kaymakam Türköz, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
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Son dakika haberi | Kaymakam Türköz, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Son dakika haberi | Kaymakam Türköz, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 4 yıl önce Batmanın Kozluk kırsalında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 4 yıl önce Batmanın Kozluk kırsalında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Türköz'e, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Sosyal Yardımlaşma ve Vakıf Müdürü Yusuf Özyavuz eşlik etti.

Şehadetinin 4. sene-i devriyesi olması münasebetiyle ailesinin evinde İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası edilen dualarla tüm şehitler anıldı.

Kaymakam Türköz, "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Onlara ne kadar minnet etsek azdır. Aileleri onların bize emanetidir. Her zaman yanlarında olmaya gayret edeceğiz. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, kıymetli ailelerini sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. - KARABÜK

Son dakika haberi | Kaymakam Türköz, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
Son dakika haberi | Kaymakam Türköz, Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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