Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden - Haberler
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Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden

Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden
Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Erzurum karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

ERZURUM (DHA) - Erzurum karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kars- Erzurum karayolunda Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır- Ankara seferini yapan Aras firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan yolculardan Gomar Niyazoma (19), Emre Özşimşek (21) ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, 10'u ağır 26 yaralı ise Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ ÖKSÜZ'DEN TAZİYE MESAJI

Kars Valisi Türker Öksüz, kaza nedeniyle yayınladığı mesajda, "Iğdır- Ankara seferini yapan yolcu otobüsünün Kars- Erzurum Karayolunun Sarıkamış ilçemiz Mescitli mevkiinde kar ve sisin etkisiyle devrilerek kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden

Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden

Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden

Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Kars-Erzurum yolunda otobüs devrildi, 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

 Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsü devrildi

 Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok - Son Dakika Haberleri

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