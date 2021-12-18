Son dakika haberi: Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 26 yaralı (3) - Yeniden

ERZURUM (DHA) - Erzurum karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 4 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kars- Erzurum karayolunda Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır- Ankara seferini yapan Aras firmasına ait 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan yolculardan Gomar Niyazoma (19), Emre Özşimşek (21) ile isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır 26 kişi yaralandı.

Kars Valisi Türker Öksüz, kaza nedeniyle yayınladığı mesajda, "Iğdır- Ankara seferini yapan yolcu otobüsünün Kars- Erzurum Karayolunun Sarıkamış ilçemiz Mescitli mevkiinde kar ve sisin etkisiyle devrilerek kaza yaptığı haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."