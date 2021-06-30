Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
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Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da yol kenarında karpuz satan genç motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Adana'da yol kenarında karpuz satan genç motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yol kenarında tezgah üzerinde karpuz satan İbrahim A., motosikletli kimliği belirlenemeyen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheliler İbrahim A.'ya doğru yaklaşık 10 el ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan İbrahim A. kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurşunun atar damara gelmesi neticesinde İbrahim A., çok fazla kan kaybedince durumu ağırlaştı. Çevredeki vatandaşlar sağlık unsurlarının gelmesini beklemeyerek İbrahim A.'yı özel bir hastaneye kaldırdı.

Özel Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından İbrahim A., Adana Şehir Hastanesine sevk oldu. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
Karpuz sattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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