Son dakika haberi: Karadağ'a COVAX kapsamında ilk aşılar ulaştı
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Son dakika haberi: Karadağ'a COVAX kapsamında ilk aşılar ulaştı

Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Karadağ'a COVAX kapsamında ilk aşılar ulaştı

Son dakika haberleri: Batı Balkan ülkesi Karadağ, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen 24 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Batı Balkan ülkesi Karadağ, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen 24 bin doz AstraZeneca aşısını teslim aldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX kapsamında gönderilen aşıların ilk partisi Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Uluslararası Podgorica Havalimanı'na getirildi.

Aşıları karşılayan Karadağ Sağlık Bakanı Jelena Boronovic Bojovic, Karadağ'ın COVAX kapsamında ilk aşılarını teslim almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek sipariş edilen 84 bin dozun kısa sürede tamamlanması temennisinde bulundu.

DSÖ Karadağ Şefi Mina Brajovic de DSÖ'nün salgınla mücadelede Karadağ'a desteklerini devam ettirdiğini ifade ederek bu kapsamda sağlık çalışanlarına eğitim sağlandığını ve ulusal aşılama planına katkı verdiklerini anımsattı.

Avrupa Birliği (AB) Karadağ Delegasyon Şefi Oana Kristina Popa da COVAX kapsamında ulaşan dozların Karadağ'daki aşılama çalışmalarına ivme kazandıracağını söyleyerek aşılamanın salgının sona ermesi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bölgede Bosna Hersek'in ardından COVAX aşılarını teslim alan Karadağ'da vaka sayısı 89 bin 732'ye yükselirken, virüse bağlı can kaybı sayısı 1241 olarak kaydedildi.

620 bin nüfuslu Karadağ'da aşılamanın son derece yavaş ilerlediği ve nüfusun yüzde 1'lik kısmının aşılandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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