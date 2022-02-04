Son dakika haberi | Karabük'te eski eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

KARABÜK (AA) - Karabük'te, eski eşini silahla vurarak öldüren sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, öldürülen Vildan Akkaya'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık Aydın Yılmaz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunca sanık Aydın Yılmaz hakkında 11 Mart 2020'de sanığın bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

Sanık Yılmaz, savunmasında, gelen raporu kabul etmediğini ve önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Ben rapora itiraz etmek istiyorum. Ben sonraki celselerde ve son celse de dahil cezaevinden SEGBİS yoluyla duruşmaya katılmak istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve iddia makamı mütalaasını vereceği için bir sonraki celsenin 18 Mart'ta görülmesine karar verdi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Vildan Akkaya'nın annesi Fatma Akkaya, kendisinin de mahkemeye girdiğini hatırlattı.

Sanık Aydın Yılmaz'ın müebbet hapis cezasına çarptırılmasını isteyen Akkaya, "Benim kızımı 'seviyorum' diyor sevmiyor. Aslında 'çiçekle geleceğim' dedi. Çiçekle gelmesi lazımdı. Elinde susturucu takmış tabanca ile geldi. 'Akli dengem yerinde değil' diyor. Akli dengesi yerinde. Kızım bundan anlaşmalı boşandı. Uzaklaştırma aldı hala kızımın peşini bırakmadı. O cezaevinde nefes alıyor kızım toprak altında. Bu katilleri çıkarmasınlar buradan. Ömür boyu kalsınlar." dedi.

Aile avukatı Nilda Baltalı da Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak Vildan Akkaya cinayetinde duruşma salonunda olduklarını söyledi.

Vildan Akkaya'nın kasten tasarlanarak planlı bir şekilde öldürüldüğünü savunduklarını belirten Baltalı, "Dosyadaki bilgiler de bu yönde. Birçok kadın cinayetinde emsal kararlar alındı. Tasarlanarak kasten öldürülmesi yönünde karar verilmesi durumunda Vildan'ın katili ömür boyu hapiste kalacak. Bizce bunun çok büyük önemi var." diye konuştu.

Vildan Akkaya, 11 Mart 2020'de, hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Aydın Yılmaz'ın silahlı saldırısına uğramış, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Başına kurşun isabet eden ve ağır yaralanan kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı daha sonra tutuklanmıştı. 6 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Akkaya'nın, Yılmaz ile 1,5 yıl evli kaldığı öğrenilmişti.