Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı
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Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı

15.03.2021 22:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:28

Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bir özel eğitim okulunda koronavirüs vakası görülmesi üzerine tüm çalışan ve öğrenciler karantinaya alındı.

Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde bir özel eğitim okulunda koronavirüs vakası görülmesi üzerine tüm çalışan ve öğrenciler karantinaya alındı. Ayrıca 2 bloklu bir sitenin de karantinaya alındığı duyuruldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir özel eğitim okulunda koronavirüs vakası görülmesi üzerine, okulun tüm çalışanları ve öğrencileri karantinaya alındı. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hasan Gemici Özel Eğitim Okulunda birden fazla Covid-19 Pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle okulun 16 Mart saat 05.00'dan, 26 Mart saat 05.00'a kadar 10 gün süreyle kapatılmasına ve Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Özel Eğitim Okulunda eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 14 Mart'ta karantina süresi bitecek olan Alibaba Anaokulunun karantina süresinin de 15 Mart 05.00'den 21 Mart 05.00'e kadar 7 gün süreyle uzatıldığı belirtildi.

2 BLOKLU SİTE DE KARANTİNADA

Karabük Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Safranbolu Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde iki apartmandan oluşan Sarışen Sitesinin koronavirüs vakalarının tespit edilmesi ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındığı duyuruldu. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemi alarak, şerit çekti. Bugün saat 19.00'da başlayan karantina, 25 Mart saat 19.00'da sona erecek.

Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı
Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı
Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı
Karabük'te bir okulun çalışanları ile öğrencileri ve bir site karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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