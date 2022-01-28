Son dakika haberi... Kanat; ölümünün 2. yılında hayırla yad edildi - Haberler
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Son dakika haberi... Kanat; ölümünün 2. yılında hayırla yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi... Kanat; ölümünün 2. yılında hayırla yad edildi

Bir son dakika haberine göre Geçtiğimiz yıl aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Köşk'ün sevilen siması Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Köşk Büro Müdürü Gürkan Kanat, için lokma hayrı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Geçtiğimiz yıl aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Köşk'ün sevilen siması Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama Köşk Büro Müdürü Gürkan Kanat, için lokma hayrı yapıldı. Etkinlikte Gürkan Kanat dualarla yad edildi.

Düzenlenen etkinliğe MHP İlçe Başkanı Levent Güler, AK Parti İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, MHP yönetim kurulu üyeleri Gürkan kanat'ın yakınları ve çarşı esnafı katıldı.

Korona virüs salgının ilk başladığı dönemlerde 2020 yılının başında aniden rahatsızlanarak Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Gürkan Kanat, nefes almakta yaşadığı sıkıntılara bağlı olarak hayatını kaybetmişti.

Aynı zamanda MHP Köşk İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Gürkan Kanat'ın milli ve manevi değerlere olan bağlılığı ile tanındığını belirten MHP Köşk İlçe Başkanı Levent Güler, "Çok sevdiğimiz bir dava arkadaşımızdı. Genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu. - AYDIN

Son dakika haberi... Kanat; ölümünün 2. yılında hayırla yad edildi

Son dakika haberi... Kanat; ölümünün 2. yılında hayırla yad edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Gazetesi, AK Parti, Hisarcık, Yerel, Haber

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