Son dakika haberi: Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu, o anlar kamerada
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Son dakika haberi: Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu, o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul Gaziosmanpaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce çöp konteynerine, sonrasında kaldırımdaki yayaya çarptı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ilk önce çöp konteynerine, sonrasında kaldırımdaki yayaya çarptı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil sürücüsü ilk önce çöp konteynerine, ardından kaldırımda yürüyen 25 yaşlarındaki bir gence çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın yaşandığı anları anlatan cadde esnafı Cenk Ercan, "Olay olduğu zaman çalışıyorduk. Ses gelince kapıya çıktık. Döndüğümüz zaman yerde yatan bir şahıs gördük. Araç da çöp konteynerine çarpmıştı. Ambulansı aradık. Şoför yaşlı biriydi" dedi.

Olay anını anını anlatan bir diğer esnaf Muhammet Kansız, "Araba refüje çıkıyor. Çöp konteynerine çarpıyor. Sonra kaldırımdaki yayaya vurdu. Ambulans geldi. Tedavi ettiler. Arkadaşı kaldırdılar" diye konuştu.

O anlar kamerada

O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde refüje çıkan aracın çöp konteynerine ve yayaya çarpması görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen gence 112 ekipleri müdahale ediyor.

Son dakika haberi: Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu, o anlar kamerada
Son dakika haberi: Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu, o anlar kamerada
Son dakika haberi: Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu, o anlar kamerada
Son dakika haberi: Kaldırımda yürüyen genç canından oluyordu, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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