Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 200 öğrenciye tablet
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 200 öğrenciye tablet

11.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:36
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 200 öğrenciye tablet

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yapılan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 200 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yapılan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan 200 öğrenciye tablet desteğinde bulundu.

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edilen öğrenciler, tabletlerini teslim aldı.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, yaptığı konuşmada, tabletin eğitimde en önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu söyledi.

İhtiyaca göre öğrencilere verilecek tablet sayısının artırılacağını belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Belediye olarak kırtasiye malzemeleri, test kitapları, zeka oyunları ve çalışma masaları gibi materyaller ile eğitime destekte bulunduk. Bu hizmetlere bir yenisini daha ekleyerek, ilçedeki 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye bu zor günlerde EBA'ya daha kolay ulaşmaları amacıyla tablet hediye ediyoruz."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da öğrencilerin salgın nedeniyle uzaktan eğitim gördüğü bu süreçte tabletin öneminin daha da arttığını söyledi.

Tablet verilen öğrencilerden Ömer Baki Saygılı da bu tablet sayesinde derslerine daha çok çalışacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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