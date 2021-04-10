Son dakika haberi! Kahramankazan'da deprem tatbikatı yapıldı
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Son dakika haberi! Kahramankazan'da deprem tatbikatı yapıldı

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kahramankazan'da deprem tatbikatı yapıldı

Son dakika haber... Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD eğitim alanında "depremden yaralı kurtarma tatbikatı" gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, AFAD eğitim alanında "depremden yaralı kurtarma tatbikatı" gerçekleştirdi.

Tamamı belediye çalışanı 25 gönüllüden oluşan Arama Kurtarma Ekibi, teorik eğitimlerinin ardından sahada uygulamalı eğitimlerini de tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Ekibin 7 üyesi kadınlardan oluşuyor.

Eğitimler, İHH İnsani Yardım Vakfında arama kurtarma eğitmeni olarak da görev yapan Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından veriliyor.

AFAD eğitmenleri gözetiminde yapılan uygulamalı eğitimlerde senaryo gereği deprem bölgesine ilk ulaşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi bilgi toplama, güvenliği sağlama, enkaza giriş ve yaralı kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Tatbikatta AFAD'a ait bir arama kurtarma köpeği de kullanıldı. Tatbikat, depremde yıkılan bir binanın benzeri bir enkaz üzerinde gerçekleştirildi.

Tatbikatın ardından Deprem Similasyon Merkezine giden ekip üyelerine burada deprem öncesinde alınması gereken önlemler, deprem anında doğru davranış şekilleri ve deprem konusunda yapılması gerekenler hakkında teorik bilgiler verilerek, öğrenilen bilgiler deprem simülatöründe tatbik edildi.

Ekibin sorumlusu Ünal, yaptığı açıklamada, İzmir depreminin ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatı doğrultusunda arama kurtarma birliğinin oluşturulduğunu belirterek "Buradaki pratik eğitimlerimizde enkaza güvenli şekilde nasıl yaklaşılır, arama usulleri, yaralı tespiti ve tahliyesi gibi konular uygulamalı olarak gösterildi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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