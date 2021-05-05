Son dakika haberi... Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti Gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı şahıs pompalı tüfekle iki kişiyi yaralamıştı Kağıthane'de gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı saldırgan tarafından pompalı tüfekle başından ağır yaralanan 21 yaşındaki genç...

Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti

Gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı şahıs pompalı tüfekle iki kişiyi yaralamıştı

İSTANBUL - Kağıthane'de gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı saldırgan tarafından pompalı tüfekle başından ağır yaralanan 21 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Göğsünden ağır yaralanan kebapçının ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde önceki gün gürültü nedeniyle çıkan kavgada kebapçı Altan A., pompalı tüfekle Şükrü Mutlu'yu başından, Enes Ay'ı ise sırtından yaralamıştı. Olayda yaralı Enes A. da kurusıkıdan bozma tabancayla ateş ederek Altan A'yı göğsünden vurmuştu. Sokak ortasında yaşanan dehşetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kebapçı pompalı tüfekle dehşet saçmıştı

Yaşanan karşılıklı çatışmanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ağır yaralı Şükrü Mutlu Çağlayan'daki özel bir hastaneye, Enes A. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine, Altan A. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ömer Faruk K., Abdulvahap A. ve Abdulsamet A. "kasten yaralama" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.

Başından yaralanan genç hayatını kaybetti

Olayda başından yaralanarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Şükrü Mutlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan göğsünden yaralanan Altan A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, tedavi tamamlanan Enes A.'nın ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika haberi... Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Kağıthane'de pompalıyla başından vurulan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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