Kadınlar, yurtta kalan çocuklar için yüzlerce yelek ve patik ördü

ESKİŞEHİR'de tuhafiyeci Mahide Çalışır (42), müşterileri ve sosyal medyadan destek verenler ile birlikte yurtta kalan 0-3 yaş arası çocuklar için yüzlerce yelek ve patik ördü. Çalışır, iş yerinde toplanan yelek ve patikleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Emek veren kadınlara teşekkür eden Mahide Çalışır, "Başlattığım bu kampanyanın bu kadar ses getireceğini düşünmeden başladım. İnanılmaz derecede talep oldu. Çocuklarımız için ören tüm kadınlara binlerce kez teşekkür ederim" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Tombakzade Bulvarı'nda tuhafiye dükkanı olan Mahide Çalışır, bir süre önce, devlet korumasına alınarak, yurtlara yerleştirilen 0- 3 yaş arası çocuklar için yelek ve patik örmeye başladı. İş yerine gelen müşterilerini de örmeye teşvik etti. Evlerinde yelek ve patik örenler, Çalışır'a getirip, teslim etti. Çalışır'ın sosyal medya hesaplarından çocuklar için yelek ördüğünü görenler de destek verdi. Çalışır, kendisi ve çevresinin ördüğü yelek ve patikleri dükkanında biriktirdi. Farklı şehirlerden de kargoyla çok sayıda örülmüş giysi yollandı.

İL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Çalışır, dükkanda biriken yüzlerce çocuk giysisini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Çocukları ısıtma düşüncesinin beklemediği kadar etkili olduğunu ifade eden Çalışır, "Başlattığım bu kampanyanın bu kadar ses getireceğini düşünmeden başladım. İnanılmaz derecede talep oldu. Tüm kadınlara binlerce kez teşekkür ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yardımlarımız daha da devam edecek. Gelecek olan ürünler var, onları da daha sonra teslim edeceğiz. Sakarya, Kütahya, Afyon, Tokat, Bursa, Bozüyük, Bilecik'ten geldi. En büyük desteği ise Bozüyük ve Bilecik verdi. Oranın kadınlarına da teşekkür ediyorum. Yelek ve hırka olarak başladık ama atkı, şapka takımı geldi. Kıyafet getirenler oldu. Bebek küveti, kovası, şampuanı bile getirenler oldu. Bebeğe dair her şey paketlenip gönderildi. Hatta birinin adağı varmış. O adağı da yurttaki çocuklarımıza kesecekler. Bu kadarını beklemiyorum, çok güzel oldu. Bundan sonra yardımlar geldikçe onları arayacağım ve teslim edeceğim. Tek amacımız çocuklara yardımcı olmaktı bunu da kadınlar olarak el birliği ile yaptık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü yetkililerince teslim alınan giysilerin kontrol edildikten sonra yurtlarda kalan 0- 3 yaş arası çocuklara dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN