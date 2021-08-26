Son dakika haberi! Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

AA muhabiri, Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Patlama ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat