Son dakika haberi... Jandarma Trafik'ten yoğun etkinlik
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Son dakika haberi... Jandarma Trafik'ten yoğun etkinlik

Son dakika haberi... Jandarma Trafik'ten yoğun etkinlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Dünya genelinde can almaya devam eden Covid-19 salgınında alınan tedbirleri uygulamaya yönelik gece gündüz demeden mücadele veren Jandarma ekipleri, bir yandan da diğer görevlerini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyorlar.

Dünya genelinde can almaya devam eden Covid-19 salgınında alınan tedbirleri uygulamaya yönelik gece gündüz demeden mücadele veren Jandarma ekipleri, bir yandan da diğer görevlerini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyorlar.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlıkları tarafından, 1-7 Mayıs Karayolları Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli görevler ifa ediyorlar. Jandarma trafik görevlileri, kontrol noktalarındaki karayolları yol kullanıcılarına, mahallelerdeki vatandaşlara ve vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarını gideren esnaflara, trafik kurallarını hatırlatıcı, maske, magnet, masa üstü telefon tutacağı ve çeşitli broşürler dağıtarak haftayla ilgili bilgilendirmeler yapıyorlar.

Yeşilyurt bölgesinde vatandaşlarla tek tek sohbet eden Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Assubay Kıdemli Başçavuş Murat Altuntaş, emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte yaya önceliği, hız sınırları ve alkollü araç kullanmanın getirdiği sonuçlar gibi konularda tanıtım yaparak özellikle tarımsal sezonun yaklaşmasıyla sıklıkla kullanılacak olan traktörler ve römorklarında, reflektör kullanılarak ışık donanımlarının çalışır hale getirilmesi hususunda ikazlarda bulundu. - MALATYA

Son dakika haberi... Jandarma Trafik'ten yoğun etkinlik
Son dakika haberi... Jandarma Trafik'ten yoğun etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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