Takside fenalaşan yolcu öldü
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Takside fenalaşan yolcu öldü

12.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:53

İzmir'in Bornova ilçesinde müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ömer Han (65) adlı kişi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde Ali Şahin idaresindeki ticari taksiye bindi.

Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü Şahin aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Han'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Han'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Takside fenalaşan yolcu öldü
Takside fenalaşan yolcu öldü
Takside fenalaşan yolcu öldü
Takside fenalaşan yolcu öldü
Takside fenalaşan yolcu öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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