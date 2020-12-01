Son dakika haberleri: Plastik fabrikasında yangın (2)
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Son dakika haberleri: Plastik fabrikasında yangın (2)

01.12.2020 01:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 02:21

Son dakika haberi... İzmir'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10044 Sokak'taki fabrikada çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri: Plastik fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberleri: Plastik fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberleri: Plastik fabrikasında yangın (2)
Son dakika haberleri: Plastik fabrikasında yangın (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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