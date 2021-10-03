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Son dakika haberi! İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akraba olduğu öğrenilen ve çocukların tartışması sonucu ailelerin de katıldığı kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde akraba olduğu öğrenilen ve çocukların tartışması sonucu ailelerin de katıldığı kavgada, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Z. (21) eşi Seda Z. ile kuzeni olduğu Demet Kaçan (29) arasında çocuklar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eve giderek pompalı tüfeği aldı. Balkona çıkan Kadir Z. pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucunda, Demet Kaçan, Serdar K.(35), Gamze K. (32) ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalar sonucunda, Kadir Z. ile Şahin K. ise darp neticesinde yaralandı. Mahalleli tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Hastanede yaşamını yitirdi, yakınları sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edilirken, ağır yaralanan Demet Kaçan ile Şahin K. adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demet Kaçan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Demet Kaçan'ın ise hastane önünde bekleyen yakınları acı haberin ardından sinir krizi geçirdi. Kaçan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli suç aleti ile birlikte gözaltına alındı

Öte yandan, ilçe ekiplerinin yanı sıra adrese sevk edilen çevik kuvvet polislerince de bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri alındı. Hastane bahçesinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, suç aleti ile birlikte yakalanan Kadir Z. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi! İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi! İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi! İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haberi! İzmir'de akrabalar arasındaki kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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