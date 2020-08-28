İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
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İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otluk alanda başladıktan sonra ormana sıçrayan ve park halindeki 44 araçta da 2 milyonluk hasara neden olan yangının sigara izmaritinden kaynaklandığı belirtildi.

28.08.2020 14:01 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:55

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ekmeksiz Plajı'nın hemen üzerindeki alanda çıkan 44 aracın kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık 2 milyon liranın üstünde zararın oluştuğu yangının esrarı çözüldü. Yapılan incelemede yangının sigara izmaritinden çıktığı anlaşıldı.

33 ARAÇ YANDI, 11 ARAÇ HASARLI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sığacık Mahallesi Ekmeksiz Plajı yakınlarında 23 Ağustos'ta otluk alanda çıkan yangına ilişkin raporunu tamamladı. Yangında 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilen raporda, yanın nedeniyle ormanlık alana yakın boş arazide ve yola park edilmiş haldeki 33 aracın tamamen yandığı, 11 aracın da hasarlı olduğu kaydedildi.

SÖNMEMİŞ SİGARA İZMARİTİ OTLARI TUTUŞTURDU

Raporda, yangının çıkış nedenine ilişkin şu ifadelere yer verildi:"Yapılan tetkikte, yangın başlangıcının yol kenarındaki orman ve park eden araçların bitişiğinde bulunan boş arazi içerisindeki kuru otluk ve çalılık alanda olduğu görüldü. Araştırmada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sehven düşürülen veya atılan sönmemiş sigara izmaritinin kolay yanıcı otları tutuşturması ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle yakın konumdaki çalılıklara, ormanlık alana, arazi içerisindeki ve yol boyunca sağlı sollu park halindeki araçlara sirayet etmesi sonucu yangın çıkmış olabileceği kanaatine varılmıştır."

İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
BEHCET: Tez zamanda oraya villa dikerler
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