Son dakika haberi: İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor

Son dakika haberi: İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik, "Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik, "Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, bir dizi ziyaret ve açılış için Denizli'ye geldi. İlk olarak partisinin il binasını ziyaret etti.  Daha sonra burada basın toplantısı düzenleyen Aydın, İYİ Parti olarak teşkilatlanma alanında önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti. Seçim için hazır beklediklerini ifade eden Aydın, "İYİ Parti olarak seferberlik halindeyiz. Askeriyede bir seferberlik tabiri vardır. 'Herkes postalları ile yatsın' şeklinde. Ona benzeyeceğiz. Adeta postallarımızla yatacağız. Sabah, akşam, gündüz gece demeden vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bacası tüten her yerde İYİ Parti teşkilatlanması ortaya çıkıyor. Bunda büyük bir emek ve mücadele var. Odalarda dedi kodu yaparak değil, alanlarda verilmiş bir mücadele var" dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği iddialarına yönelik soruya Aydın, "Öyle bir konu konuşuldu diye bir şey yok. Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz; onun gününe çok var. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Bu konularda çok kolay anlaşılır. Bütün partilerle ilgili söylüyorum, arada bir sürtüşme çıkmaz. Bu zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur. Sahada çalışanın hakkını Allah bir gün verir. Türkiye'yi kaosa düşürecek bir adımı İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız Akşener bütün programlarında söylüyor" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık ve beraberindekiler, toplantının sona ermesinin ardından ilçe binası açılışını yapmak üzere Serinhisar ilçesine geçti.


Son dakika haberi: İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor
Son dakika haberi: İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor
Son dakika haberi: İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Melisa Döngel Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Balotelli Mesut Özil Salih Uçan Fatih Terim Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: İYİ Partili Aydın: Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 19:09:06. #1.16#

title