Son dakika haberi... İtalya'da Kasım 2019'da Kovid-19'un var olduğunu gösteren bir araştırma daha yayımlandı

Son dakika gündem haberi: İtalya'da Milano Üniversitesinin yaptığı bilimsel araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izine rastlandığını ortaya koydu.

İtalya'da Milano Üniversitesinin yaptığı bilimsel araştırma, Kasım 2019'da genç bir kadından alından deri biyopsisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izine rastlandığını ortaya koydu.

Milano Üniversitesinin bir çalışması daha ülkede ilk Kovid-19 vakasının kaydedildiği 21 Şubat 2020'den aylar önce "SARS-CoV-2" olarak da bilinen Kovid-19'un ülkede dolaşımda olduğunu gösterdi.

Milano Üniversitesinde Raffaele Gianotti'nin koordine ettiği araştırma ekibi, Kasım 2019'da 25 yaşındaki kadın hastadan atipik dermatit nedeniyle alınan biyopside, daha sonra yapılan immünhistokimyasal çalışma ve RNA-FISH analizi ile Kovid-19 saptadı. Bu hastanın, sistemik semptomu olmayıp, deri lezyonu ile başvuran ve biyopside iki farklı yöntemle Kovid-19 pozitivitesi belirlenen ilk vaka olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında da yüzde 5 ila yüzde 10 ihtimalle deri patolojilerine rastlandığı belirtildi.

Söz konusu çalışmanın sonuçları, "British Journal of Dermatology" dergisinde yayımlandı.

Önceki çalışmalar da aynı döneme işaret etmişti

Milano Üniversitesinin, "Emerging Infectious Diseases" dergisinde geçen ay yayımlanan bir başka çalışmasında da Milano yakınlarında yaşayan 4 yaşındaki bir çocuktan alınan sürüntü örneğinin, Çin'in Vuhan kentinde patlak veren virüsün erken türüyle yüzde 100 uyum gösterdiği anlaşılmıştı.

İtalya'da daha önce yapılan bir başka araştırmada da Milano ve Torino kentleri kanalizasyonlarından Aralık 2019 döneminde alınan atık su örneklerinde, Kovid-19 izlerine rastlandığı açıklanmıştı.

Kovid-19 salgını, ortaya çıktığı Çin'den sonra ilk dalgada en çok İtalya'yı etkiledi.

İtalya'da salgının resmen başladığı 21 Şubat'tan bugüne kadar 79 bin 203 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin