Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
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Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi

Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırı, İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento önünde protesto edildi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silahla 1400'ün üzerinde sivili öldürdüğü saldırı, İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento önünde protesto edildi.

İsveç Suriye Derneğince yapılan gösteride, "Katillerden hesap sorun", "Diktatör Esed", "Guta katliamını asla unutmayacağız", "8 yıldır adalet sağlanmadı" yazılı dövizler taşındı.

Grup adına burada yapılan basın açıklamasında, Doğu Guta'daki ilk gaz katliamının üzerinden 8 yıl geçtiği belirtilirken, "Katliamda hayatını kaybeden Suriyelileri unutmadığımızı göstermek için bir araya geldik. Esed ile iş birliği yapmayan Suriyelilerin hala Suriye'de hayatı tehlikede. Esed'in yeni bir kimyasal katliam yapmasını engellemek için uluslararası kuruluşların harekete geçmesi lazım." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Guta katliamı

Esed rejimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak, 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Hafızalardan silinmeyen bu katliamda, çoğu kadın ve çocuk binlerce sivil zehirli gazlardan etkilenmişti.

Katliamın ardından Doğu Guta, 2018'de de Beşşar Esed rejiminin en sıkı ablukasını uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Esed rejimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.

5 yıllık kuşatmadan çıkan siviller, halihazırda ülkenin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının raporuna göre, Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 217 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.

Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi
Son dakika gündem: STOCKHOLM - İsveç'te, Doğu Guta'daki kimyasal silahlı katliam protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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