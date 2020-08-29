Son dakika haberi | İSTANBUL Engin Altan Düzyatan, Lübnan'daki patlamadan etkilenenlerin acısını paylaştı
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Son dakika haberi | İSTANBUL Engin Altan Düzyatan, Lübnan'daki patlamadan etkilenenlerin acısını paylaştı

Son dakika haberleri: Engin Altan Düzyatan, Lübnan'daki patlamadan etkilenenlerin acısını paylaştıİSTANBUL Lübnan Başkonsolosunu ziyaret eden ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Beyrut'taki patlama nedeniyle üzüntüsünü dile getirip, "Patlama yüzünden çok üzgünüm. Allah yardımcınız olsun. Lübnan için dua ediyorum" dedi.

29.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:13

Engin Altan Düzyatan, Lübnan'daki patlamadan etkilenenlerin acısını paylaştı

İSTANBUL Lübnan Başkonsolosunu ziyaret eden ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Beyrut'taki patlama nedeniyle üzüntüsünü dile getirip, "Patlama yüzünden çok üzgünüm. Allah yardımcınız olsun. Lübnan için dua ediyorum" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyeri hasar gördü. Yüzlerce kişi yaşamından oldu. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, İstanbul Lübnan Başkonsolosunu ziyaret etti. Lübnan Başkonsolosu Mazen Kabbara'nın yakından ilgilendiği yakışıklı oyuncu, Lübnan'daki patlama nedeniyle yaşadığı üzüntüyü de dile getirdi. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, "Patlama yüzünden çok üzgünüm. Allah yardımcınız olsun. Lübnan için dua ediyorum" dedi.

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Son dakika haberi | İSTANBUL Engin Altan Düzyatan, Lübnan'daki patlamadan etkilenenlerin acısını paylaştı

Kaynak: DHA

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