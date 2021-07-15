İstanbul'da bisikletle ölüm protestosu

ANKARA'da bisikletiyle evine dönerken, bir otomobil sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz, ölüm yıldönümünde 'İstanbul'daki Dostları' tarafından anıldı.

ANKARA 'da bisikletiyle evine dönerken, bir otomobil sürücüsünün arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz, ölüm yıldönümünde ' İstanbul 'daki Dostları' tarafından anıldı. Açıklama sonrası, bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e arası anma sürüşü yapıldı.

Ankara'da, 15 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Umut Gündüz, antrenmandan bisikletiyle evine dönerken, alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün arkadan çarpıp kaçmasının ardından hayatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıldönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı grup tarafından anıldı.

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya katılanlar adına bir basın açıklaması yapıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafından yapılan açıklamada "Biz burada, Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü 19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü katletmişti. Bugün burada bulunanların büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışamadı. Ama biz kendimizi Umut'un en yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyoruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız.

Umut yalnızca son derece yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert edinen, çalışkan bir komünistti. Hayalleri, beklentileri vardı ve bunlar için mücadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğrafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi yolunun onun gibi mücadele etmek olduğuna inanıyoruz.

Bisikletli cinayetlerinin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için, katillerin tutuksuz yargılamayla ve göstermelik cezalarla ödüllendirilmemesi için mücadele edeceğiz.

Bisikletin hak ettiği toplumsal saygıyı görebilmesi için, bisikletlilerin yollarda güven içinde pedallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve özgürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi günün birinde enerji ve otomotiv tekellerinden kurtarmak için, kentlerimizin "bisiklet dostu kentler" olarak anılması için mücadele edeceğiz" denildi.

Basın açıklamasının ardından grup, bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma sürüşü gerçekleştirdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Deliklitaş