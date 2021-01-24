İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan'ın Karabağ'ı almasından mutluyuz
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan'ın Karabağ'ı almasından mutluyuz

24.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:46
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Azerbaycan'ın Karabağ'ı almasından mutluyuz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge turu kapsamında gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ'ın kurtarılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu topraklar Azerbaycan halkının hakkıdır. Yurtlarından edilmiş Azerbaycan halkının tekrar Karabağ'a dönmelerine yardım etmek istiyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge turu kapsamında gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İran basınına açıklamalarda bulundu.

"AZERBAYCAN HALKININ TEKRAR KARABAĞ'A DÖNMELERİNE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ"

Karabağ'ın kurtarılmasından mutluluk duyduklarını belirten Zarif, "Bu topraklar Azerbaycan halkının hakkıdır. Yurtlarından edilmiş Azerbaycan halkının tekrar Karabağ'a dönmelerine yardım etmek istiyoruz" dedi.

KARABAĞ'IN YENİDEN İNŞASI İÇİN YETKİLİLERLE GÖRÜŞECEKLER

Zarif, ayrıca işgalden kurtarılan Karabağ'ın yeniden inşası, güvenliği ve istikrarı gibi konularda da Azerbaycanlı yetkililer ile görüşeceklerini kaydetti.

YAKIN İLİŞKİLER İÇİN BÖLGE ÜLKELERİNİ ZİYARET EDECEK

Zarif, bölge ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmak istediklerini de belirterek, "Rusya, Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye'yi de ziyaret edeceğim. Hem bölgesel konular hem de ikili ilişkiler bu ziyaretlerde ele alınacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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