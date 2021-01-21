Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı

Evlilik vaadiyle insanları dolandıran bir çetenin üyesi olduğu iddia edilen Emirhan A, konunun işlendiği bir televizyon programına katıldı. Yalova'da programı izleyen bir kız çocuğu ise ekranda gördüğü şahsın kendisini istismar ettiğini ailesine söyledi. Şahıs, program çıkışı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Antalya Serik'te yaşayan Dilek Köse, katıldığı bir televizyon kanalında 20 yaşındaki kızı Melisay Tosun'un evlilik çetesine katıldığını ve sahte evlilikler yaparak birçok kişiyi dolandırdığını iddia etti. Anne Köse, kızının 16 yaşında evden kaçarak Emirhan A. isimli bir kişinin yanına gittiğini daha sonra evlilik çetesine karışarak 2018 yılında 18 yaşını doldurduğu sene Balıkesir, Uşak ve Afyonkarahisar'a gelin gönderildiğini söyledi.

ZENGİN OLMA VAADİYLE KANDIRMIŞ

Bir sonraki programda bir araya gelen Melisay Tosun, 18 yaşında kaçtığı Emirhan A.'nın zengin olma vaadiyle kendisine bu şekilde dolandırma metodunu anlattığını, başta sadece tek sefer yapacaklarını söylediğini, ilk önce Balıkesir'e gelin gittiğini ancak arkasının kesilmediğini anlattı.

PROGRAM ÇIKIŞI GÖZALTINA ALINDI

İddiaları kabul etmeyen Emirhan A. ise dün yayınlanan programda İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınınca herkes bir anda şok oldu.

İSTİSMARCISINI TV'DE GÖRÜNCE AİLESİNE SÖYLEDİ

Emirhan A'nın 3 sene önce Yalova'da 9 yaşındaki bir kıza nitelikli cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. İddiaya göre, Emirhan A.'nın cinsel istismarda bulunduğu küçük kız, programı izlerken 3 sene önce kendisine cinsel istismarda bulunan Emirhan A.'ya denk geldi ve ailesine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailesi hemen ihbarda bulundu. İhbar üzerine İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri Emirhan A.'yı yayındayken gözaltına aldı. Dün gece saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından Yalova'ya getirilen Emirhan A. için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı