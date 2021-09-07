Son dakika haberi: İl Emniyet Müdürü Tuncer'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret
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Son dakika haberi: İl Emniyet Müdürü Tuncer'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret

Son dakika haberi: İl Emniyet Müdürü Tuncer'den Rektör Çomaklı'ya iade-i ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Konuğu Tuncer'i Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arası iş birliklerinin önemine değindi.

Geçmişten günümüze her iki kurumun da daima ortak payda altında birleştiğini belirten Rektör Çomaklı, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacak olması sebebiyle kampüs güvenliğinin sağlanması hususunda İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte çalışıldığını vurguladı.

Doğunun gözbebeği olan Erzurum'a atanmaktan ve bu kadim şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu belirten İl Müdürü Tuncer ise, hangi kurumla nasıl bir iş birliğiyle hareket ederiz düşüncesiyle ziyaretlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden Levent Tuncer, kendisine gönülden yaklaşan Erzurum halkına layıkıyla hizmet edeceğini söyledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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