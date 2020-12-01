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Son dakika haberi! İGM Başkanı Çoban şehit ailelerini ziyaret etti

01.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:23
Son dakika haberi! İGM Başkanı Çoban şehit ailelerini ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret etti.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette konuşan Öztürk, Çoban'ı her zaman sevdiklerini dile getirdi.

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Öztürk, "Belediye Başkanlığınız döneminde de derneğimize çok büyük katkılarınız oldu. Bunu çok iyi biliyoruz. Sizlerin bize ne kadar değer verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Ziyaretinizden çok memnun olduk. Bizler şehit aileleri ve gaziler olarak sizi seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz. Siz bizim gönlümüzün başkanısınız." dedi.

İGM Başkanı Çoban ise derneğin Afyonkarahisar Şubesinin Türkiye'de örnek bir dernek olduğunu belirterek, gurur duyduklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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