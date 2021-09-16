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Son dakika haberi... Hastanede yüz yüze eğitim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberi... Hastanede yüz yüze eğitim

Edinilen son dakika gelişmesine göre Erzurum Şehir Hastanesi tedavi gören öğrenciler bir yandan tedavilerine devam ederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Erzurum Şehir Hastanesi tedavi gören öğrenciler bir yandan tedavilerine devam ederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde yanık tedavi merkezinde tedavi gören Havin Aslan (7) ve Amine Demir (9) hastanenin sınıf öğretmeni Halil Elitok nezaretinde eğitimlerinden geri kalmıyorlar.

Sobada ve elektrik çarpması sonucu yaralanan öğrencilerin hasta yataklarında eğitimlerini veren öğretmen Halil Elitok, "2021-2022 eğitim öğretim yıldönümünde hastanemizde öğrencilerimize eğitim ve öğretimlerini sürdürüyoruz. Çocukların hastalıkları ve pandemi nedeniyle öğrencilerin odalarına giderek bire bir yüz yüze eğitimlerini veriyoruz. Haftalık 10 saatten az olmamak üzere eğitimlerimiz sürüyor. Hasta çocuklarımız hem tedavilerini hem de eğitimlerini aksatmadan sürdürebiliyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler ise hasta olmalarına rağmen eğitimlerinden geri kalmadıklarını belirterek, "Burada derslerimizden geri kalmıyoruz. Bizde hem tedavi oluyor hem de derslerimizi yapıyoruz" dedi. - ERZURUM

Son dakika haberi... Hastanede yüz yüze eğitim

Son dakika haberi... Hastanede yüz yüze eğitim

Son dakika haberi... Hastanede yüz yüze eğitim

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