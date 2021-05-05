BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi'nde görevli Hakim Ebru US Aykaş (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi'nde görevli Hakim Ebru US Aykaş (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 aylık hamile Aykaş'ın bebeği, ölümünden 6 gün önce operasyonla anne karnından alınarak, yoğun bakım servisine yatırıldı.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş'ın koronavirüs testi 23 Nisan'da pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Hakim Aykaş, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Aykaş'ın bebeği, 29 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonla anne karnından alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakıma alındı. Hakim Aykaş, tedavisinin 12'nci gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru US Aykaş'ın ölümü, Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu. Hakim Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ADLİYEDEN TAZİYE MESAJI

Bursa Adliyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan taziye mesajında, "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu İli Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru US Aykas'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağolsun" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

BURDA (DHA)

BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yenişehir Havaalanı kapılarını kapattı! Uçak seferleri askıya alındı
Yenişehir Havaalanı kapılarını kapattı! Uçak seferleri askıya alındı
Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
Koronavirüs mağduru Bursa Belediye Başkanı Aktaş'ın sağlık durumuna yönelik önemli gelişme: Taburcu oldu!
Çelik halatın kopmasıyla 5.kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi
Çelik halatın kopmasıyla 5.kattan aşağıya düşen genç feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Meral Akşener
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:15:39. #1.16#

title