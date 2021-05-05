BURSA 14'ÜNCÜ İŞ MAHKEMESİ HAKİMİ, KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi'nde görevli Hakim Ebru US Aykaş (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi'nde görevli Hakim Ebru US Aykaş (42), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 aylık hamile Aykaş'ın bebeği, ölümünden 6 gün önce operasyonla anne karnından alınarak, yoğun bakım servisine yatırıldı.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş'ın koronavirüs testi 23 Nisan'da pozitif çıktı. 6 aylık hamile olan Hakim Aykaş, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne yatırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan Aykaş'ın bebeği, 29 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonla anne karnından alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakıma alındı. Hakim Aykaş, tedavisinin 12'nci gününde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ebru US Aykaş'ın ölümü, Bursa Adliyesi'nde görev yapan memur ve çalışanları yasa boğdu. Hakim Aykaş'ın cenazesi, memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi.

ADLİYEDEN TAZİYE MESAJI

Bursa Adliyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan taziye mesajında, "Bursa 14'üncü İş Mahkemesi Hakimi Ebru US Aykaş tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi bugün Ordu İli Ünye ilçesinde defnedilecek olup, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

HSK BAŞKANVEKİLİNDEN BAŞSAĞLI MESAJI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Değerli meslektaşımız, Bursa Hakimi Ebru US Aykas'ın vefat haberini üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, ailesinin, yakınlarının ve yargı camiasının başı sağolsun" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

BURDA (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı