Son dakika haberi! Gürsu girişimci gençler ile birlikte kazanacak
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Son dakika haberi! Gürsu girişimci gençler ile birlikte kazanacak

16.03.2021 18:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:54
Son dakika haberi! Gürsu girişimci gençler ile birlikte kazanacak

Son dakika haberler: Gürsu Belediyesi, "Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı" düzenleyerek gençlerin yol haritalarını belirlemelerine destek oluyor.

Gürsu Belediyesi, "Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı" düzenleyerek gençlerin yol haritalarını belirlemelerine destek oluyor.

Gürsu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Zihinler - Geleceğe Yön Veren Fikirler Kampı" çerçevesinde iş arayan, rehberlik hizmeti bekleyen, geleceğin meslekleriyle tanışmak, istihdam garantili mesleklerde ilerlemek veya kendi iş fikirleriyle girişimci olmak isteyen gençlere yönelik eğitimler başladı. 9 gün sürecek eğitimlerde gençlere iş modeli, pazarlama, rakipler, finansman kaynaklarına erişme, proje hazırlama vb. konularda eğitim desteği verilecek. Eğitimler sonrasında tertip edilecek 2 günlük kampta gençler yatırımcılarla buluşturulacak. Gençlerin girişimcilik fikirlerinin hayat bulmasına imkan verilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle, Bursa Girişimci Gençlik Ofisi önderliğinde Gürsu Belediyesi, Bursa Bilişim ve Yönetişim Derneği, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfı (Ertev), Greenza Turkey Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., TeracityYazılım Teknolojileri Ldt.Şti., Kollektif Kariyer Merkezi, Gürsu Eurodesk Temas Noktası iş birliğiyle hayata geçirilen proje dahilinde gençlere hayatlarının yol haritalarını çizme konusunda destek olunuyor.

Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Genç beyinlerin hedeflerine ulaşmalarına rehberlik ederek, gençlerimizin sahip oldukları ışığa inanıyoruz. Geleceği aydınlatacak projelerini hayata geçirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizi, dünya çapında vizyon geliştirmeleri, çağın gelişimlerine uyum sağlamaları, tüm dünya gençliğiyle yarışabilecek gelişim seviyesine ulaşmaları yönünde eğiterek, onların genç ve dinamik beyinleriyle düşündüklerini hayata geçirmelerinde yol haritalarını sunuyoruz. Özellikle gençlerin karşılaştığı, işsizlik, sosyal yalnızlaşma, milli değerlerin yitirilmesi, ekonomik problemler gibi sorunları aşmalarında yanlarında oluyoruz. Geleceğin meslekleri konusunda gençlerimizin bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Kollektif Kariyer Merkezi'mizde küçük bir kuluçka merkezi oluşturduk. Bu kapsamda bir yazılım ve oyun firmasına da yer verdik. Ayrıca gençlerin ve teknoloji firmalarının kendi tanıtımlarını yapmalarına fırsat vermek maksadıyla Youtube Stüdyosu'nu faaliyete geçirdik. Geldiğimiz aşamada geri dönüşler aldığımız bu çalışmalarımızla ortaya koyduğumuz model sayesinde, inanıyorum ki, Türkiye'de kamu ve özel sektörün bir arada çalıştığı, sonuç odaklı ve yapıcı bir merkez olarak örnek olacağız" dedi. - BURSA

Son dakika haberi! Gürsu girişimci gençler ile birlikte kazanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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