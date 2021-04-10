Son dakika haberi... Göreviyle vatandaşa güven veren polis memuru klarnetiyle de gönüllere dokunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Göreviyle vatandaşa güven veren polis memuru klarnetiyle de gönüllere dokunuyor

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Göreviyle vatandaşa güven veren polis memuru klarnetiyle de gönüllere dokunuyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görevli İzmirli polis memuru 32 yaşındaki Emre Ersöz, bir yandan vatandaşların huzuru için çalışırken, diğer yandan da klarnet çalarak insanların ruhuna dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde görevli İzmirli polis memuru 32 yaşındaki Emre Ersöz, bir yandan vatandaşların huzuru için çalışırken, diğer yandan da klarnet çalarak insanların ruhuna dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Teşkilatta 10 yıl önce görev alan evli ve 1 çocuk babası Ersöz, ilk görev yeri İstanbul'da vatandaşların huzuru için çaba harcarken boş zamanlarında da klarnete ilgi duymaya başladı.

Ersöz, hiç eğitim almadan kendi çabasıyla klarnet çalmayı başararak, görev yaptığı yerdeki vatandaşların ve meslektaşlarının takdirini topladı.

Yaklaşık 5 yıl önce Sivas'a tayin olan Ersöz, Üçlerbey Şehit Ali Yüce Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliğinde hem görevini hem de hobisini yürütmeye devam ediyor.

Ersöz, AA muhabirine, İstanbul'da görev yaparken kendisi gibi İzmirli olan klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin internet ortamında videolarını izledikten sonra bu enstrümanı çalmaya karar verdiğini söyledi.

"İdolüm" dediği Şenlendirici'den ilham alarak başladığı hobisini zamanla geliştirdiğini anlatan Ersöz, "Klarnet serüvenim, Hüsnü Şenlendirici'nin videolarını izleyerek başladı. Kendisi İzmir Bergamalı, yani hemşehrim. 'Ben de klarnet çalabilir miyim?' diye düşündüm ve hemen kendime bir klarnet aldım. Daha sonra internette bu sanatla ilgili videoları izleyerek kendimi geliştirdim, bu seviyeye geldim. Klarnet çalmaya İstanbul'da başladım, Sivas'ta devam ediyorum." dedi.

Meslektaşlarına klarnet çalarak moral veriyor

Ersöz, hem evde komşularına hem de görev yaptığı polis merkezinde arkadaşlarına zaman buldukça klarnet çaldığını belirterek, bu sayede iş stresini üzerinden attığını ve meslektaşlarını da motive ettiğini dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümünde de klarnet çalarak görev arkadaşları ve birim amirleriyle moral bulduklarını anlatan Ersöz, şunları dile getirdi:

"Türk polisi engin şefkati ve merhametiyle dünyada gerçekten bir numaradır. Türk polisinin üstüne vicdanlı, merhametli başka bir polis tanımıyorum. Bazı insanlar polise ön yargıyla yaklaşabiliyor, farklı bir kişilikten, kimlikten biri gibi algılayabiliyor. Ben bu anlamlı günde şu mesajı vermek istiyorum, biz her vatandaşımızı kendi kardeşimiz, ağabeyimiz, akrabamız gibi görüyoruz. Lütfen sizler de bizi aynı şekilde aileden biri olarak kabul edin. Bu bizi gerçekten çok mutlu edecektir."

Ersöz, emniyet teşkilatının her geçen gün büyüyüp gücüne güç kattığına dikkati çekerek, her daim vatandaşın can ve mal güvenliği için hizmette olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Burak Deniz Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan
Spor Ümit Öztürk Fatih Terim Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Göreviyle vatandaşa güven veren polis memuru klarnetiyle de gönüllere dokunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:57:49. #1.14#
title