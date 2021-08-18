Son dakika haberi... Gölcük'ten sel bölgelerine 3 tır dolusu destek
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Son dakika haberi... Gölcük'ten sel bölgelerine 3 tır dolusu destek

Son dakika haberi... Gölcük'ten sel bölgelerine 3 tır dolusu destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre 'Asrın felaketi' 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıl dönümünde, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi mağdurlarına destek olmak amacıyla, Gölcük'ten 3 tır dolusu yardım malzemesi yola çıkartıldı.

'Asrın felaketi' 17 Ağustos Gölcük depreminin 22. yıl dönümünde, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi mağdurlarına destek olmak amacıyla, Gölcük'ten 3 tır dolusu yardım malzemesi yola çıkartıldı.

Gölcük Belediyesi, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye iş makinesi ve 2 tır şişe suyu göndermişti. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi organizasyonunda bugün de Gölcüklüler tarafından yapılan yardımlarla 3 tır yardım malzemesi, Gölcük Belediyesi Hizmet Binası önünden sel bölgesine gönderildi. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orman Barış, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar tırları uğurladı.

Uğurlama sırasında konuşan Başkan Sezer, "Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrasında cumartesi günü bölgeye gönderdiğimiz iş makinesi ve 2 tır şişe suyu sonrasında, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve Kızılay Gölcük Şubesi organizasyonu ile bugün de; kadirşinas, vefakar, yardımsever Gölcüklü hemşehrilerimiz tarafından yapılan yardımlarla, 3 tır yardım malzemesini daha bölgeye dualarla uğurladık. 17 Ağustos Depremi'ni yaşamış, afet sonrası yaşanan zorlukları ve yaşanan acıları en iyi bilen, sel mağduru vatandaşlarımızı en iyi anlayan ve yardım elini uzatan saygıdeğer hemşehrilerime, iş adamlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Allah, ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve musibetten muhafaza, birliğimizi daim eylesin" dedi.

Dua edilmesinin ardından tırlar yokla çıktı. - KOCAELİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika haberi... Gölcük'ten sel bölgelerine 3 tır dolusu destek
Son dakika haberi... Gölcük'ten sel bölgelerine 3 tır dolusu destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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