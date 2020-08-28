Son dakika haberi | GİRESUN Dereli'de temizleme çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberi | GİRESUN Dereli'de temizleme çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberine göre Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyorGİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor.

28.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:44

Giresun'da kayıplar aranıyor, yaralar sarılıyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si asker 7 kişinin kaybolduğu, 361 bina ile alt ve üst yapıda ağır hasarın oluştuğu selin izleri silinmeye çalışılıyor. Ekipler, selin etkilediği Dereli'de yaraları sarıp, temizlik çalışmasına devam ederek enkaz ve molozları kaldırıyor. Bölgede kayıp 2'si asker 7 kişiyi de arama çalışmaları da sürüyor.

Giresun'da 22 Ağustos'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 7 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için başlatılan yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile selin etkilediği cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması yürütülüyor, enkaz ve molozlar kaldırıyor. Selin ardından yürütülen çalışmalarla, ilçe merkezi ile iş yerlerine dolan toprak, taş ve atıkların büyük oranda temizlendiği görülüyor. Sel afetinin üzerinden geçen 6 günün ardından en çok hasarın oluştuğu Dereli ilçesi büyük ölçüde temizlenirken, hasar tespiti üzerine riskli binaların yıkımları da sürüyor.

EKİPLER SEFERBER

Selin vurduğu Dereli ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve polis ekipleri de sokakların balçıktan arındırılması için çalışıyor. Kentte alt ve üst yapıdaki hasarların onarılması için de ekipler çalışma yürütüyor. Afetin yaşandığı ilk geceden itibaren yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri de selzedeler ve temizlik çalışması yürüten ekiplere, gıda desteğinde bulunuyor. Mobil aşevleriyle ilçe halkına sıcak çorba ile yemek dağıtılıyor.

KAYIPLAR ARANIYOR

Yaşanan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent karayolunun 12'nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 2 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 5 vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.

YIKIM VE HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Giresun'da sel ve heyelanlara ilişkin 90 kişilik ekip, hasar tespit çalışması yürütüyor. Kentte ilk belirlemelere göre, 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi; 17 bina yıkıldı, 361 bina hasar gördü. 40'a yakın bina tahliye edildi, onlarca köprü ve menfez de çöktü. Sel felaketi, bölgede hasat dönemindeki fındıkta ise kayba neden oldu. Bölgede TOKİ aracılığıyla toplam 350 konutun inşa süreci başlatılırken, selde hasar tespiti yapılan 24 binanın da yıkım çalışmaları sürüyor.

4 BAKAN BÖLGEDE

Afetin yaralarının sarılması için yürütülen çalışmaları bakanlar da yerinde takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sel bölgelerinde halkı ziyaret ediyor, bakanlıklarına bağlı kuruluşların çalışmalarını denetliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Giresun Valiliği'nde düzenlenen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantılarıyla, yaraların en kısa sürede sarılması hedefleniyor. Bakanlar bölgede, helikopterle de havadan çalışmaları denetliyor, atılacak olan yeni adımları belirliyor. Öta yandan yarın kente gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını da yakından takip ediyor.

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Son dakika haberi | GİRESUN Dereli'de temizleme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: DHA

Manşet

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