Son dakika haberi... Giresun'da yol kenarındaki yaralı karacaya jandarma sahip çıktı - Haberler
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Son dakika haberi... Giresun'da yol kenarındaki yaralı karacaya jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Giresun'da yol kenarındaki yaralı karacaya jandarma sahip çıktı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Giresun'un Tirebolu ilçesinde yol kenarında yaralı haldeki karacayı jandarma ekipleri koruma altına aldı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde yol kenarında yaralı haldeki karacayı jandarma ekipleri koruma altına aldı.

İlçeye bağlı Sekü köyünde devriye esnasında yol kenarındaki karacayı fark eden jandarma ekibi, hayvanı araca alarak İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.

Yaralı hayvan, tedavisi için Giresun Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Karaca, tedavinin ardından doğaya bırakılacak.

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AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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