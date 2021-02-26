Son dakika haberi: Giresun'da Hocalı Katliamı şehitleri anıldı

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Giresun'da, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği katliamda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Ergün Memmedov, Can Akengin Sanat Galerisi'nde düzenlenen programda, Hocalı faciasının, hafızalardan silinmeyen Holokost, Ruanda ve Srebrenitsa gibi korkunç trajedilerden hiç de farklı olmadığını söyledi.

Gelinen noktada yaşananlardan ders çıkarılması, adalet sağlanıncaya kadar seslerini dünya kamuoyuna haykırmaları gerektiğini vurgulayan Memmedov, şöyle devam etti:

"Soykırım planlayıcıları, hiçbir cezaya tabi tutulmadıkları gibi günümüzde bile yaptıkları işkencelerle övünmektedir. Gayemiz bu kişilerin adalet karşısında hesap vermelerini sağlamaktır. Böylesi acı tecrübelerin dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması temennisiyle, Hocalı soykırımında şehit olan kardeşlerimizin aziz ruhları önünde saygıyla eğiliyor ve mekanlarının cennet olmasını diliyoruz."

Katliamın tanıklarından Dürnane Ağayeva ise saldırının olduğu gece Ermenilerin kendilerini sırtlarından vurduğunu belirtti.

Hocalı'da o gece ormanlık alanda ilerlediklerini anlatan Ağayeva, şunları kaydetti:

"Kış gecesiydi, kar çok yağmıştı. Hocalılar bir insan kervanı olarak canlarını Ermenilerden kaçarak sağ çıkarmak istiyorlardı ki Ermeniler buna da izin vermedi. Biz uzun ormanlığı geçtik, Ağdam şehrine az bir zaman kala Ermeni ve Rus birleşmesi, Hocalıların karşısını kesip büyük bir soykırım yaptı. O soykırımda kadınlar, yaşlılar, çocuklar vardı. Çocuklar dost düşman nedir bilmiyordu ve Ermeniler o çocukları ateşe tuttu."

Ağayeva, katliamda annelerin çocuklarına vücutlarını siper ettiğini belirterek, "Anaları vurdular, çocuk bağırıyor 'anne anne' diye, çocukları da öldürdüler. Analarla çocukların kanı birbirine karıştı." ifadelerini kullandı.

Kendisinin 8 yıl esir düştüğünü kaydeden Ağayeva, "Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar, onların günahı neydi? Büyük camı olmayan iğrenç bir yerdeydik. Dehşetli günleri hiç unutamıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin